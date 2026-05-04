Settimana velica internazionale cala il sipario sull' edizione 2026 | Evento di portata globale

Si è conclusa l’edizione 2026 della Settimana Velica Internazionale, alla quale hanno partecipato numerosi equipaggi provenienti da diverse nazioni. La cerimonia di premiazione si è svolta presso l’Accademia Navale, con la presenza dell’ammiraglio comandante. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha attirato un pubblico internazionale. L’evento ha coinvolto diverse regate che si sono disputate durante tutta la settimana.

È stata un’edizione da mettere in cornice quella appena terminata della Settimana Velica Internazionale, che si è conclusa con la cerimonia di premiazione delle ultime regate all’interno dell’Accademia Navale, alla presenza dell’ammiraglio comandante, Alberto Tarabotto. Oltre 750 velisti.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Cala il sipario sull'edizione 2026 degli Assoluti indoor di pattinaggio corsaPESCARA - Cala il sipario a Pescara sui campionati italiani indoor di Pattinaggio Corsa. Leggi anche: Vela, a Livorno edizione da record della Settimana Velica Internazionale Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inaugurata la Settimana velica internazionale a Livorno; Meno di un mese alla Festa della Vela di Cala de' Medici: il programma di sabato 23 maggio; Settimana Velica Internazionale 2026, ultimo giorno di regate; Calato il sipario sulla Settimana Velica Internazionale: Livorno incorona i campioni del mare. Vela, a Livorno edizione da record della Settimana Velica InternazionaleQuattro i pilastri dell’evento: internazionalità, alto valore sportivo, inclusività e apertura dell’Accademia Navale a Livorno e al territorio ... adnkronos.com Vela, dal 24 aprile al 3 maggio la Settimana Velica Internazionale di Livornoun evento che celebra sport, cultura marittima e inclusione, trasformando la città in un punto di riferimento internazionale per la vela e la formazione dei giovani ... adnkronos.com 4/5/26. Rosolina Mare. Una trentina di volontari hanno aderito all'evento di pulizia ambientale tenutosi nel pomeriggio di ieri domenica 3 maggio a Rosolina Mare nella zona dei Casoni, alla foce dell'Adige. L'appuntamento rientrava nell'elenco dei 9 Comuni c - facebook.com facebook Il mio videomessaggio in occasione dell'evento di Confindustria "Genova e Liguria capitali dell’economia del mare 2026" x.com