L’ebola è solo il più recente dei problemi della Repubblica Democratica del Congo
Un nuovo focolaio di Ebola è stato segnalato in Repubblica Democratica del Congo. La diffusione del virus si verifica in un contesto segnato da decenni di conflitti armati e violenze, che ostacolano le operazioni di contenimento. Le autorità sanitare hanno confermato i casi, mentre le risorse disponibili sono state ridotte a causa di tagli agli aiuti internazionali. La situazione rende difficile la gestione dell’epidemia e il coordinamento delle misure di controllo.
La gestione dell'epidemia è complicata da decenni di scontri e violenze e dai tagli agli aiuti umanitari dei paesi ricchi L’epidemia di ebola in corso nell’est della Repubblica Democratica del Congo sta avvenendo in una zona da tempo colpita da violenze e scontri e parzialmente fuori dal controllo dello stato centrale, dove operano milizie armate e gruppi islamisti. Questo sta rallentando la risposta alla crisi, già messa in difficoltà dal fatto che l’epidemia è provocata da una specie di virus (il Bundibugyo ebolavirus) diversa da quella più nota, e dai tagli agli aiuti umanitari fatti negli scorsi anni dai paesi più ricchi. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, domenica c’erano già più di 900 casi di ebola sospetti in Congo, di cui 101 confermati tramite test. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Ebola e nuove pandemie: da Ginevra lallarme sulla preparazione globale
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Nel maggio 2026, è stata segnalata un'epidemia di malattia Ebola nella provincia di Ituri della Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia è causata dal virus Ebola Bundibugyo. L'outbreak è stato dichiarato un'Emergenza di Salute Pubblica di Preoccupa reddit
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