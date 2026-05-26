Un calciatore ha commentato che la stagione è stata difficile, inviando un messaggio ai tifosi del club. Il suo commento ha attirato l’attenzione sul mercato, alimentando speculazioni su un possibile addio. Nelle settimane recenti, alcuni dirigenti hanno lasciato l’area tecnica del club, dopo il fallimento della campagna di stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo a cambiamenti di proprietà o piani futuri.

? Punti chiave Perché il messaggio di Leao suggerisce un distacco dal progetto rossonero?. Chi sono i dirigenti che lasceranno il Milan dopo il fallimento?. Come influirà la cessione del portoghese sulla ricostruzione della rosa?. Quali profili cercherà il club per sostituire il vecchio nucleo tecnico?.? In Breve Dimissioni di Furlani, Tare e Moncada avviano la ricostruzione societaria totale.. Esonero di Allegri segue il fallimento sportivo dopo la sconfitta contro il Cagliari.. L'augurio di Leao senza riferimenti personali suggerisce distacco dal progetto rossonero.. Il calo prestazionale del portoghese apre la trattativa per una possibile cessione estiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leao: “Stagione dura”, l’augurio al Milan accende il mercato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Leao e Bartesaghi dopo la vittoria del Milan contro il Cagliari | Serie A Enilive | DAZN

Notizie e thread social correlati

Napoli, Alisson Santos: “Il Milan è forte, ma al Maradona è dura per tutti”, poi la rivelazione su LeaoL’esterno del Napoli ha dichiarato che il Milan è una squadra forte, ma che giocare al Maradona rappresenta sempre una sfida difficile per tutti.

Pagelle Milan Juve, Leao si accende a tratti, Boga spento. Thuram in fuorigioco – I VOTINella partita tra Milan e Juventus valida per la 34ª giornata di Serie A sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti sul campo.

Temi più discussi: Leao e il Milan ai titoli di coda: 5 squadre sul portoghese; Milan-Rafa, si va verso l'addio. QS in prima pagina: Leao, il dubbio del Diavolo; Milan, lascia la vecchia guardia? Leao e Pulisic in bilico, e Maignan…; Milan, la sentenza di Condò su Leão: Ormai bruciato. E spunta la cifra per l’addio shock dopo il Cagliari.

Il messaggio social di Rafael #Leao dopo la deludente stagione del #Milan #Sportitalia x.com

Leao rompe il silenzio, ma sembra un addio: Stagione dura, il Milan torni a vincereLeao rompe il silenzio dopo il Milan fuori dalla Champions. Il messaggio del portoghese sa di addio e il club può valutare la cessione ... affaritaliani.it

Leao: Fisicamente e mentalmente periodo molto duro, che il Milan trionfi di nuovo la prossima stagioneSu Instagram Rafa Leao, attaccante del Milan, è tornato sulla sua stagione complicata, che ha visto il Milan chiudere al quinto posto: È stato un periodo che ha messo a dura prova il mio stato fisico ... calciomercato.com