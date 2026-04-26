Pagelle Milan Juve Leao si accende a tratti Boga spento Thuram in fuorigioco – I VOTI

Nella partita tra Milan e Juventus valida per la 34ª giornata di Serie A sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti sul campo. Leao ha mostrato lampi di brillantezza, mentre Boga è apparso poco coinvolto nel gioco. Durante il match, un gol di Thuram è stato annullato per fuorigioco. Le pagelle forniscono un quadro dettagliato delle prestazioni dei singoli calciatori.

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