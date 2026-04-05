L’esterno del Napoli ha dichiarato che il Milan è una squadra forte, ma che giocare al Maradona rappresenta sempre una sfida difficile per tutti. Prima del match, Santos ha espresso fiducia nella propria squadra, sottolineando la difficoltà di affrontare i rossoneri nel proprio stadio. Durante la conferenza stampa, ha anche fatto una rivelazione su Leao, senza però specificare ulteriori dettagli.

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Napoli-Milan, in programma domani sera alle 20:45 per una Pasquetta che promette spettacolo. Al 'Maradona' si affronteranno la seconda e la terza della classe, mentre l'Inter (in vetta) sarà impegnato stasera contro la Roma. Alla vigilia del match, Alisson Santos, esterno del Napoli, ha espresso le sue sensazioni sulla sfida contro il Milan. Ecco, di seguito, un estratto della sua intervista sulle pagine della 'Repubblica'. Su Napoli-Milan: "Mi piacciono molto i big match e spero che potremo dare il massimo per vincere. Sappiamo che sarà molto difficile, il Milan è un avversario forte, ma dobbiamo andare in cerca dei tre punti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli, Alisson Santos: “Il Milan è forte, ma al Maradona è dura per tutti”, poi la rivelazione su Leao

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L'attaccante del #Napoli Alisson #Santos è stato intervistato da 'Repubblica' in vista della gara col #Milan. Nella chiacchierata, anche un aneddoto interessante legato a #Leao. Puoi leggere le sue parole nei commenti #SempreMilan facebook

Alisson #Santos: “Essere a #Napoli è un sogno. Voglio restare a lungo” x.com