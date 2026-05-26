Alle 7:15 di ieri, un’occupante ha urlato chiedendo aiuto dall’interno di un palazzo di cinque piani in zona Brera, nel centro di Milano. La donna ha gridato “Aiuto, aiutatemi” e poi è stata soccorsa dai soccorritori, che hanno riscontrato un’alterazione psicofisica. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari, che hanno trasportato la donna in ospedale. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire le cause dell’episodio.

Milano – L’allarme scatta qualche minuto dopo le 7 di ieri. Siamo in un palazzo di cinque piani in zona Brera, pieno centro di Milano. Le urla di una donna spaventano i vicini di casa: “Aiuto, aiutatemi”, sentono gridare dalla finestra del bagno, che affaccia sul cortile interno. Quella donna è Marìa Bélen Rodriguez, per tutti semplicemente Bélen, la popolare showgirl argentina di 41 anni. Uno dei residenti chiama il 112 e innesca un intervento della polizia che si concluderà qualche ora dopo con il trasporto in ospedale in codice giallo della conduttrice tv. Stando a quanto risulta, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le urla di Bélen scuotono il palazzo: “Aiuto, aiutatemi”. Il malessere, l’allarme e la corsa in ospedale: “Alterazione psicofisica”

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