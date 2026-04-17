Donna in stato di alterazione psicofisica minaccia di gettarsi nel vuoto a Siracusa l' intervento degli agenti

A Siracusa, una donna in stato di alterazione psicofisica ha minacciato di gettarsi nel vuoto dal tetto di un edificio in Viale Tica. Gli agenti sono intervenuti prontamente e sono riusciti a bloccare la donna prima che compisse il gesto. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118, che hanno valutato le sue condizioni. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti.

Tragedia evitata nella serata di martedì a Siracusa, dove una donna è stata salvata dagli agenti della Polizia di Stato mentre tentava di lanciarsi dal tetto di un edificio. L’intervento è stato reso possibile grazie al coraggio e alla prontezza degli operatori delle Volanti, che sono riusciti a bloccare la donna proprio mentre stava per compiere il gesto estremo. Le cause che hanno portato la donna a tentare il suicidio sono attualmente oggetto di indagine. Il salvataggio sul tetto a Siracusa L'intervento degli agenti e il salvataggio Le conseguenze dell'intervento Le indagini sulle cause del gesto Il salvataggio sul tetto a...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donna in stato di alterazione psicofisica minaccia di gettarsi nel vuoto a Siracusa, l'intervento degli agenti Notizie correlate Cerano, donna in stato di alterazione disturba in piazza Crespi: l'intervento della polizia localeIntervento della polizia locale di Cerano nella mattinata di ieri, martedì 7 aprile, per una situazione di disturbo alla quiete pubblica nel centro... Chiama la polizia e minaccia di gettarsi da un cornicione a Taranto, salvata in extremis una giovane donnaUna giovane è stata salvata in extremis mentre minacciava di gettarsi dal muro di cinta della Villa Peripato: il pronto intervento degli agenti della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La donna nella resistenza, all’Archivio di Stato la proiezione del film di Liliana Cavani; Calendario 2026 della PGF con raccolta fondi a favore del Centro Donna Giustizia; Sesto San Giovanni, madre e figlia trovate morte in casa in avanzato stato di decomposizione; Egitto, lo Stato vieta alle donne di emigrare per lavoro. Le attiviste: È patriarcato istituzionale. Donna in stato di alterazione psicofisica minaccia di gettarsi nel vuoto a Siracusa, l'intervento degli agentiA Siracusa una donna è stata salvata dalla Polizia mentre tentava il suicidio dal tetto di un edificio in Viale Tica. virgilio.it Aggredisce la moglie con un coltello: la donna in stato di choc riesce a lanciare l’allarme e i carabinieri lo arrestanoAnni di violenze fisiche e psicologiche emergono dal racconto della donna, soccorsa in stato di shock e portata in ospedale ... ilfattoquotidiano.it Com'è cambiata la figura della donna, nel bene e nel male, nei contesti della criminalità organizzata Il sostituto procuratore della DDA di Catanzaro Annamaria Frustaci ci ha raccontato una sua esperienza lavorativa. Rivedi la puntata di facebook Bari piange Isa Pepe, la donna diventata icona del web per la sua «pasta al fò» x.com