Donna in stato di alterazione psicofisica minaccia di gettarsi nel vuoto a Siracusa l' intervento degli agenti

Da virgilio.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Siracusa, una donna in stato di alterazione psicofisica ha minacciato di gettarsi nel vuoto dal tetto di un edificio in Viale Tica. Gli agenti sono intervenuti prontamente e sono riusciti a bloccare la donna prima che compisse il gesto. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118, che hanno valutato le sue condizioni. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti.

Tragedia evitata nella serata di martedì a Siracusa, dove una donna è stata salvata dagli agenti della Polizia di Stato mentre tentava di lanciarsi dal tetto di un edificio. L’intervento è stato reso possibile grazie al coraggio e alla prontezza degli operatori delle Volanti, che sono riusciti a bloccare la donna proprio mentre stava per compiere il gesto estremo. Le cause che hanno portato la donna a tentare il suicidio sono attualmente oggetto di indagine. Il salvataggio sul tetto a Siracusa L'intervento degli agenti e il salvataggio Le conseguenze dell'intervento Le indagini sulle cause del gesto Il salvataggio sul tetto a...🔗 Leggi su Virgilio.it

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