Prima della puntata di questa sera, si sono registrati momenti di tensione in hotel tra alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 8. Tra loro, Antonella Elia ha alzato la voce durante un confronto che ha attirato l’attenzione dei presenti. La lite rumorosa ha fatto parlare gli ospiti e i partecipanti, creando un fermento che si è fatto notare prima dell’inizio della diretta.

Un vivace confronto in hotel tra concorrenti accende i riflettori sul reality ancora prima della partenza: protagonisti Antonella Elia e altri vip coinvolti in una lite rumorosa. Manca pochissimo al debutto del Grande Fratello Vip e già scoppiano le prime tensioni. Il reality, in partenza oggi 17 marzo in prima serata su Canale 5, non è ancora iniziato ufficialmente ma, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe stata una lite accesa tra alcuni concorrenti che da questa sera vedremo nella Casa più spiata d'Italia. Alla guida del programma ci sarà Ilary Blasi, al suo fianco: Selvaggia Lucarelli Cesara Buonamici. Lite in hotel tra i concorrenti: cosa è successo Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, il litigio sarebbe avvenuto nell'hotel che ospita i concorrenti prima dell'ingresso nella . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip 8: le urla di Antonella Elia in hotel scuotono la vigilia della diretta

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