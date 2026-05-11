Le Autry Windscape sono sneaker bianche progettate per essere indossate durante l’estate, ideali sia per il tempo libero che per le attività quotidiane. Sono state inserite tra i prodotti selezionati da GQ Italia, che si occupa di scegliere articoli di moda senza influenze esterne. Quando si acquista uno di questi prodotti tramite i link di vendita presenti sul sito, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.

Sono arrivate sulle scene da poco più di un mese, ma le Autry Windscape sono entrate veloci come il vento - scusate il gioco di parole - nella wishlist di chi è alla ricerca di nuove sneaker estive particolarmente versatili. Le ragioni sono evidentissime: siamo davanti a scarpe da ginnastica sportive, comode e al contempo casual qb, soprattutto nella loro versione bianca con inserti beige. Per nulla scontate nonostante il design minimale. Tutto questo è alquanto evidente già dal naming delle sneaker, evocativo e familiare allo stesso tempo: la parola Windscape si collega infatti ai nomi di alcuni modelli già presenti nel repertorio Autry, come Reelwind e Windspin, lanciati nel 2025, e porta avanti una chiara intenzione nel voler rappresentare un senso di libertà, movimento, energia, positività.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le nuove Autry Windscape sono le sneaker bianche perfette per surfare tra gli impegni di tutta l'estate

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