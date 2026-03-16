Alle premiazioni degli Oscar 2026, le unghie nude si sono affermate come il look più diffuso tra le star. In un contesto di tendenze che privilegiano tratti più decisi e colori vivaci, i look delle celebrità si sono mantenuti discreti, con poca attenzione a dettagli appariscenti. La scelta di unghie naturali ha prevalso, contrastando con le tendenze più audaci viste in passerella.

In epoca massimalista, con il ritorno a make up che alzano i toni del colore e del tratto (come abbiamo visto dalle ultime sfilate dell’autunnoinverno 202627), i beauty look degli Oscar 2026 restano sottotono. Eleganti nell’estetica, magistrali nell’esecuzione. Senza infamia e senza lode, si potrebbe dire. Le unghie nude sono le vere vincitrici del red carpet della 98esima edizione degli Academy Awards. Niente di nuovo sotto il cielo stellato di Los Angeles? Sì, qualcosa del genere. Anche se le unghie dai toni nudenaturali sono sempre un’occasione imperdibile. Sono le manicure che possono accompagnarci ogni giorno, con ogni outfit. Impeccabili. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le unghie nude sono le vincitrici degli Oscar 2026

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