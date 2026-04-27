Cosa: Visita teatralizzata “Thesan Leucothea: la dea bianca venuta dal mare” alla scoperta dell’antica arte etrusca.. Dove e Quando: Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (Roma); domenica 3 maggio, martedì 2 giugno e domenica 7 giugno 2026 alle ore 17:00.. Perché: Per immergersi nella storia attraverso un racconto a due voci, capace di unire il rigore dell’archeologia e la suggestione del mito in un’esperienza unica.. Nel cuore verde di Roma, a pochi passi da Villa Borghese, la storia si prepara a prendere voce. L’antica e misteriosa civiltà che ha popolato l’Italia prima dell’ascesa di Roma torna a svelarsi attraverso un approccio narrativo profondamente innovativo.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il fascino etrusco: viaggio teatrale a Villa Giulia

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