Il sindaco di una città ha alternato commenti sulla filiera e sull’Autorità portuale, criticandola come un ente disgustoso in alcuni giorni e difendendola in altri. Nei giorni pari ha rivendicato il valore della filiera, mentre nei giorni dispari ha espresso critiche nei confronti dell’autorità portuale sui social e in consiglio comunale. La sua presenza sui social e le dichiarazioni pubbliche sembrano alternarsi tra un ruolo istituzionale e un’attitudine da influencer.

Daniele Silvetti è il sindaco della città o è un influencer che si sveglia la mattina, legge il giornale e commenta i fatti del giorno sui social? Nei giorni pari in Consiglio comunale rivendica il valore della filiera, nei giorni dispari parla dell’Autorità portuale come un ente disgustoso. Questo teatrino non è più accettabile. Caro Daniele, anche basta". Sul caso ormeggi attorno alla Mole Carlo Pesaresi (Diamoci del Noi), consigliere comunale di opposizione, sempre con un post, ha attaccato il sindaco di Ancona e il presunto mancato equilibrio nei giudizi sulla filiera istituzionale. Il Partito Democratico e la capogruppo Dem in consiglio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le reazioni politiche: "Teatrino inaccettabile. E’ questa la filiera?"

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