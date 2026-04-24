Spari alla fermata del bus a Porto di Legnago le reazioni politiche

Un video diffuso sui social mostra alcuni giovani che esplodono colpi in aria alla fermata dell'autobus a Porto di Legnago, in pieno giorno e tra numerosi studenti presenti. L'episodio ha suscitato immediatamente reazioni sul web e ha attirato l'attenzione delle autorità. Nessuna informazione sui responsabili o sulle motivazioni è stata ancora resa nota. La vicenda ha generato discussioni tra le persone che si trovavano sul posto.

Il video ha fatto rapidamente il giro dei social, trasformando la fermata degli autobus di Porto di Legnago nel teatro di un episodio che ha visto alcuni giovani esplodere colpi in aria in pieno giorno tra centinaia di studenti. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'identificazione di tre.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate “Dammi la pistola”, ragazzini sparano alla fermata del bus e si riprendono: panico in strada a LegnagoUn video diventato virale mostra alcuni ragazzini, probabilmente minorenni, nel piazzale della fermata bus del Porto di Legnago (Verona). Giovani al Porto di Legnago sparano colpi in aria alla fermata degli autobusUn video che ha fatto il giro dei social alza l'attenzione sulla situazione nella zona del Porto di Legnago. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giovani al Porto di Legnago sparano colpi in aria alla fermata degli autobus: identificati dai carabinieri; Spari al Porto di Legnago: giovani esplodono colpi in aria alla fermata degli autobus; Emergenza maranza: ragazzi sparano alla fermata delle corriere di Porto di Legnago. Identificati tre giovani / VIDEO; VIDEO | Baby-gang, spari in aria: allarme a Porto di Legnago, tre denunciati. Paura a Porto di Legnago, tra i giovanissimi alla fermata delle corriere spunta una pistola. E uno sparoTra i giovanissimi alla fermata delle corriere di Porto di Legnago spunta una pistola, che spara in aria: i residenti hanno paura. veronaoggi.it Pistola e spari alla fermata delle corriere: identificati e denunciati tre giovaniPistola e spari alla fermata delle corriere di Porto di Legnago, identificati dai carabinieri tre giovani che sarebbero coinvolti. veronaoggi.it Porto di Legnago, giovanissimi armati sparano in aria fuori da scuola #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com Mattino 5. . Porto di Legnago, giovanissimi armati sparano in aria fuori da scuola #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook