Giunta caduta a Ostuni le reazioni politiche tra personalismi e logiche di potere

Dopo la caduta della giunta guidata dal sindaco a Ostuni, sono arrivate le prime reazioni da parte dei rappresentanti politici locali. Le dichiarazioni si sono concentrate su questioni di leadership e sulle dinamiche interne alla maggioranza, senza che siano stati annunciati provvedimenti ufficiali o nuove nomine. La situazione ha suscitato commenti di varia natura tra gli esponenti politici, che hanno espresso opinioni sulla vicenda nelle ore successive.

OSTUNI - Non sono mancate ad arrivare le prime reazioni della politica dopo la caduta della giunta guidata dal sindaco Angelo Pomes a Ostuni. Dopo mesi di fibrillazioni interne al centrosinistra locale, infatti, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 27 aprile, tredici consiglieri comunali della.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Una Medea contemporanea contro le logiche del potere in scena al Teatro ManicomicsSabato 21 febbraio alle ore 21 e domenica 22 febbraio ore 18 al Teatro Manicomics in via Scalabrini 19 a Piacenza andrà in scena lo spettacolo «ME. Spari alla fermata del bus a Porto di Legnago, le reazioni politicheIl video ha fatto rapidamente il giro dei social, trasformando la fermata degli autobus di Porto di Legnago nel teatro di un episodio che ha visto... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sfiduciato il sindaco di Ostuni Angelo Pomes: il consiglio si dimette e cade l'amministrazione; Ostuni, cade l'Amministrazione Pomes: tredici consiglieri comunali firmano dimissioni dal notaio; Dimissioni dei consiglieri comunali di fronte al notaio: cade l'amministrazione comunale di Ostuni; Ostuni, cade la giunta Pomes che decade anche da presidente della Provincia. Ostuni, si scioglie il Consiglio ComunaleOSTUNI- Svolta amministrativa nella città di Ostuni: tredici consiglieri comunali hanno rassegnato contestualmente le dimissioni, determinando la caduta dell’amministrazione guidata dal sindaco Angelo ... trnews.it Sfiduciato il sindaco di Ostuni Angelo Pomes: il consiglio si dimette e cade l'amministrazioneLe firme davanti al notaio nel pomeriggio. La sfiducia comporta la decadenza di Pomes dalla carica di presidente della Provincia. Il Comune verso il commissariamento ... msn.com A quasi due anni dai lavori strutturali, lo spartitraffico sul lungomare è ancora vuoto. L’ex consigliere Pasquali ricostruisce l’iter interrotto dopo la caduta della giunta facebook Dopo la caduta dei regimi siriano e venezuelano, le difficoltà dell'Iran e i rapporti sempre più complessi con Azerbaijan e Armenia, l'impero mai nato di Vladimir Putin rischia di perdere un altro tassello importante: il Mali. Nelle scorse ore è infatti stato assassin x.com