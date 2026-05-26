Pio Esposito ha segnato dieci reti in tutte le competizioni, contribuendo alla vittoria dello scudetto e della Coppa Italia. Durante l'anno, ha conquistato due trofei e rafforzato la sua posizione nel team. La stagione rappresenta il suo primo anno di successo, segnato da una serie di realizzazioni importanti. Il giocatore si è affermato come elemento chiave e ha iniziato a costruire un futuro con il club.

Pio Esposito ha iniziato l’anno tra i banchi dell’università ed è finito in cattedra, pronto a spiegare come si vince uno scudetto alla prima stagione in Serie A con dieci gol in 12 mesi. L’Inter di Chivu ha iniziato a correre a Ucla, l'università di Los Angeles, California, la sede scelta per allenarsi durante il Mondiale per Club. Pio, figlioccio del mister, fu aggregato insieme al fratello. Un sogno partito dal Rione Cicerone di Castellammare e concluso negli Stati Uniti, prima dell’addio di Sebastiano verso Cagliari. Il resto è una storia di fotogrammi e ricordi: il primo gol interista contro il River Plate, la prima perla in Serie A davanti agli occhi del fratello, il debutto dal 1’ in Champions contro l’Ajax, il gol all’Union Saint Gilloise e così via. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le prime volte, 10 gol, due trofei e un futuro interista: l'anno d'oro di Pio Esposito

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Before Cristiano Ronaldo Hit 1,000 Goals, This Man Already Claimed It

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