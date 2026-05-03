L'Inter si avvicina a conquistare il suo 21° scudetto, con diversi giocatori che vivono per la prima volta questa esperienza. Tra questi ci sono alcuni calciatori che hanno segnato importanti momenti della stagione, tra cui Pio Esposito e Martinez. La squadra sta raccogliendo punti decisivi nelle ultime gare, avvicinandosi alla vittoria che non otteneva da diversi anni. La corsa al titolo si sta delineando con risultati concreti sul campo.

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© Calcionews24.com - Inter, lo Scudetto sta diventando realtà: da Pio Esposito a Martinez, tante ‘prime volte’ nel 21^ tricolore nerazzurro

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