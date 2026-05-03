Scudetto Inter quante prime volte | da Pio Esposito a Martinez e c’è chi non lo aveva mai festaggiato in nerazzurro

L'Inter ha conquistato lo scudetto, portando in campo diverse prime volte per alcuni giocatori. Tra questi, ci sono cinque nerazzurri che festeggeranno per la prima volta un titolo di campione d’Italia con la maglia dell’Inter. Tra i protagonisti, ci sono giovani che non avevano mai vissuto questa gioia con i colori nerazzurri, rendendo la vittoria ancora più speciale per loro.

di Paolo Moramarco Scudetto Inter, quante prime volte! Sarà il tricolore dei debuttanti: cinque nerazzurri pronti a vivere una notte indimenticabile. Lo scudetto numero 21 dell’ Inter avrà un sapore speciale per diversi giocatori della rosa di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, per alcuni sarà il primo tricolore della carriera, un momento destinato a restare nella memoria. Il gruppo dei debuttanti da scudetto è composto da Pio Esposito, Josep Martinez, Ange-Yoan Bonny, Andy Diouf e Luis Henrique. Pio Esposito guida i debuttanti. Il volto simbolo è Pio Esposito, attaccante classe 2005 cresciuto nel vivaio nerazzurro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Scudetto Inter, quante prime volte: da Pio Esposito a Martinez, e c’è chi non lo aveva mai festaggiato in nerazzurro Notizie correlate Leggi anche: Pio Esposito brilla ancora e sorge un dubbio: l’Inter avrebbe uno Scudetto in più se lo avesse avuto lo scorso anno? Calciomercato Inter LIVE: Pio Esposito nerazzurro per tanti anni!di Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Quanti punti mancano all'Inter per lo Scudetto: inizia il countdown, festa contro il Parma se non perde; Il Napoli pareggia a Como, l'Inter è ancora più vicina allo scudetto: cosa serve per diventare campioni d'Italia; Inter, quanto vale la vittoria dello scudetto nella strategia di Oaktree; Inter, scudetto a San Siro 37 anni dopo: il piano per la festa nerazzurra. Scudetto Inter, la prima volta e i primati: da Pio Esposito al record di ChivuTutti nerazzurri che si preparano al battesimo tricolore, con la certezza del trionfo che potrebbe arrivare a San Siro contro il Parma ... tuttosport.com Inter, scudetto a un punto: 75mila a San Siro, pronta location segreta per il brindisi. Lautaro vuole giocareCon il Parma stadio pieno ad aspettare il 21° titolo. Il Toro in panchina, ma ci tiene a mettere piede in campo ... gazzetta.it “Juve imbattibile, non si poteva competere. Lo Scudetto vinto con l'Inter Neanche lo considero" - facebook.com facebook Inter, scudetto a un punto: 75mila a San Siro, pronta location segreta per il brindisi. Lautaro vuole giocare x.com