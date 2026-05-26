Sono state diffuse le prime immagini della Ferrari elettrica chiamata Luce. Si tratta di un modello completamente diverso rispetto alle precedenti vetture del marchio, con un design innovativo e un sistema di propulsione a zero emissioni. La presentazione ufficiale è prevista nelle prossime settimane, ma le foto mostrano un’auto con linee futuristiche e dettagli distintivi. La Ferrari Luce rappresenta il primo passo del marchio nel settore delle vetture elettriche, senza ancora dettagli tecnici disponibili.

Martedì la casa automobilistica italiana Ferrari ha presentato a Roma la sua prima auto elettrica. Si chiama Luce e ha diverse caratteristiche che la distinguono dalle altre Ferrari in produzione. Oltre alla novità del motore elettrico, l’auto è omologata per cinque persone, mentre di solito le Ferrari hanno due o al massimo quattro posti; inoltre costa 550mila euro, di più di tutti gli altri modelli che si possono comprare nuovi, con l’eccezione di quelli speciali come l’F80, che costa 3,6 milioni di euro. Anche il design della macchina è molto diverso da tutti gli altri modelli. È stata progettata da LoveFrom, l’agenzia fondata da Jony Ive, che per molti anni è stato responsabile del design dei prodotti di Apple e ha contribuito a realizzare dispositivi come l’iPod, il MacBook e l’iPhone. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le prime immagini della prima Ferrari elettrica

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Ferrari Luce: ecco il nome e gli interni della prima Ferrari elettrica

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Ho appena visto le prime immagini della Ferrari Luce. Meglio che me ne stia zitto. x.com

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