Nasce una possibile disputa legale sul nome della prima Ferrari elettrica

Una disputa legale internazionale potrebbe coinvolgere il nome della prima Ferrari completamente elettrica. La questione riguarda l’uso del nome e le eventuali ripercussioni legali tra le parti interessate. La disputa si concentra sul diritto di utilizzo e sulla registrazione del marchio, senza che siano stati ancora definiti eventuali accordi o risoluzioni. La situazione resta in sospeso, con le parti coinvolte che attendono sviluppi.

(Adnkronos) – Il nome della prima Ferrari 100% elettrica potrebbe finire al centro di una disputa legale internazionale. Secondo diverse ricostruzioni della stampa di settore, il marchio “Luce”, scelto dal Cavallino Rampante per il suo atteso modello a batteria, sarebbe stato oggetto di un deposito anche da parte di Mazda, aprendo la strada a un potenziale contenzioso sui diritti di utilizzo del nome in alcuni mercati. Ferrari avrebbe registrato il marchio “Luce” all’inizio del 2026 in vista del debutto della propria prima vettura elettrica, attesa entro l’anno e destinata a segnare una svolta storica per la casa di Maranello. L’azienda giapponese contesta quindi la scelta del nome, sostenendo che il termine “Luce” appartenga storicamente al proprio patrimonio industriale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Italia e UE vincono nella disputa sul nome della catena spagnolaL’Ufficio spagnolo brevetti e marchi ha stabilito che il nome della nota catena di ristoranti “La Mafia se sienta a la mesa” (“La mafia si siede a... Ferrari presenta Luce: svelati gli interni della prima elettrica del CavallinoModena, 10 febbraio 2026 – Ferrari apre ufficialmente un nuovo capitolo della sua storia presentando il nome e i contenuti della sua prima vettura... Il suono della FERRARI Elettrica Approfondimenti e contenuti su Nasce una possibile disputa legale sul... Discussioni sull' argomento Human Technopole, per una disputa con la Statale di Milano persi 8,7 milioni di euro destinati alla ricerca; Condominio, via i mobili privati dai pianerottoli delle scale; Scosse nella giunta di Pomezia, si dimette l'assessore Amelia Paiano; Dipendenti di OpenAI e Google DeepMind difendono Anthropic nella causa contro il Pentagono. L'ANNUNCIO Nasce in Abruzzo l'osservatorio sui fabbisogni professionali I dettagli - facebook.com facebook Kimi e Jannik, l’oro d’Italia: come nasce la loro amicizia x.com