Le nuove sfide per il welfare tavola rotonda nello spazio 51 della Provincia

Da parmatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una tavola rotonda nello Spazio 51 della Provincia ha discusso delle sfide del welfare, partendo dai dati del rapporto annuale Istat 2024-2025. Il rapporto evidenzia che l’Italia cresce poco, invecchia rapidamente e affida alle famiglie il carico principale delle cure e della tenuta sociale. La discussione si è concentrata sulla necessità di affrontare queste criticità nel sistema di welfare.

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Ha preso il via da una considerazione sul rapporto annuale Istat che fotografa la situazione 2024-2025 e che ci dice che l’Italia cresce poco, invecchia molto e scarica il peso della cura e quindi della tenuta sociale sulle famiglie, la tavola rotonda promossa oggi nello Spazio 51 della Provincia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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