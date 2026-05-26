Le nuove sfide per il welfare tavola rotonda nello spazio 51 della Provincia

Una tavola rotonda nello Spazio 51 della Provincia ha discusso delle sfide del welfare, partendo dai dati del rapporto annuale Istat 2024-2025. Il rapporto evidenzia che l’Italia cresce poco, invecchia rapidamente e affida alle famiglie il carico principale delle cure e della tenuta sociale. La discussione si è concentrata sulla necessità di affrontare queste criticità nel sistema di welfare.

Ha preso il via da una considerazione sul rapporto annuale Istat che fotografa la situazione 2024-2025 e che ci dice che l’Italia cresce poco, invecchia molto e scarica il peso della cura e quindi della tenuta sociale sulle famiglie, la tavola rotonda promossa oggi nello Spazio 51 della Provincia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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