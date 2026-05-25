Contrastare le fragilità economiche Lavoro pensioni dignità il 26 maggio tavola rotonda allo Spazio 51

Nell'ambito del "Maggio mese del Patto Sociale" promosso dal Comune di Parma, che coinvolge molti soggetti attivi sul versante del socio-sanitario ed estende il campo dei suoi interessi alle politiche correlate, come per esempio le politiche abitative e le condizioni di fragilità dovute anche. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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