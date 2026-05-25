Contrastare le fragilità economiche Lavoro pensioni dignità il 26 maggio tavola rotonda allo Spazio 51
Nell'ambito del "Maggio mese del Patto Sociale" promosso dal Comune di Parma, che coinvolge molti soggetti attivi sul versante del socio-sanitario ed estende il campo dei suoi interessi alle politiche correlate, come per esempio le politiche abitative e le condizioni di fragilità dovute anche. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Recruiting Day a Forlì: il 26 maggio spazio al lavoro nel terzo settoreIl 26 maggio si terrà a Forlì un evento dedicato al mondo del lavoro nel terzo settore, organizzato dall’università di Bologna.
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Spazi educativi per contrastare le fragilitàCombattere il disagio giovanile si deve. Farlo integrando la didattica scolastica con iniziative ad hoc si può. Magari attingendo, come si appresta a fare l’Unione di Comuni del Distretto Ceramico, a ... ilrestodelcarlino.it
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