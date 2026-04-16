Bologna il futuro del welfare | nuove sfide per le coop sociali

Lunedì 20 aprile si terrà presso l’Hotel Savoia Regency di Bologna l’assemblea regionale di Confcooperative Federsolidarietà Emilia Romagna. L’appuntamento riunisce rappresentanti delle cooperative sociali e si concentra sulle strategie future del settore nel territorio. Si tratta di un momento di confronto e di analisi delle sfide attuali che coinvolgono le cooperative sociali e il sistema di welfare regionale.

Lunedì 20 aprile, presso l’Hotel Savoia Regency di Bologna, si terrà l’assemblea regionale di Confcooperative Federsolidarietà Emilia Romagna, un evento che segna un punto di svolta per la cooperazione sociale nel territorio. L’incontro, intitolato Oltre il giardino. L’economia sociale per i diritti, contro le disuguaglianze, vedrà la partecipazione del presidente della Regione, Michele de Pascale, insieme agli assessori Giovanni Paglia, Massimo Fabi e Isabella Conti, per discutere di lavoro, inclusione e delle nuove sfide del welfare locale. La nuova guida della cooperazione sociale emiliano-romagnola. L’appuntamento di Bologna non rappresenta solo un momento di confronto tematico, ma costituisce un passaggio istituzionale fondamentale per la struttura organizzativa della Federazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, il futuro del welfare: nuove sfide per le coop sociali Notizie correlate Ripensare il futuro: nuove strategie per superare le sfide del recente passatoIl 2025 è stato un anno segnato da incertezze strutturali per l’economia emiliano-romagnola, con un quadro generale che non è riuscito a invertire i... IA e Cyber Security: le nuove sfide per il futuro delle impreseDurante l’edizione 2026 del Forum Information Technology tenutosi a Milano, le priorità tecnologiche delle imprese sono emerse con chiarezza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La memoria del futuro / Glossario di pace; Tra passato e futuro, dalle acque di Bologna all’evoluzione del cibo: è la Festa della Storia; Europa League, assente Lucumí: il futuro del Bologna comincia a Birmingham; Bologna, un convegno e una mostra sul futuro dell’Appennino. Bologna capitale della neurologia: Ravaglia Così costruiamo la sanità del futuroCon 1.600 punti di performance scientifica l’Istituto delle Scienze Neurologiche è leader nazionale. Il ruolo della Fondazione e il progetto Bellaria Research Center ... bolognatoday.it Italiano Bologna, il futuro del tecnico resta un rebus: il tecnico piace a diverse big. Il punto di Matteo MorettoItaliano Bologna, il futuro del tecnico resta un rebus: il tecnico piace a diverse big. Il punto di Matteo Moretto ... calcionews24.com Bologna e i suoi dintorni - facebook.com facebook Dentro “Portici” raccoglieremo le storie più interessanti successe a Bologna in settimana e segnaleremo tutto quello che ci sembra interessante per capire e per vivere la città. Il primo numero uscirà venerdì 17 aprile. Puoi iscriverti qui: x.com