Le notizie più importanti di oggi 26 maggio 2026 a Latina e in provincia

Oggi a Latina e in provincia sono stati registrati diversi eventi. Un incendio si è sviluppato in un deposito di materiali riciclabili, con intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sono state denunciate due persone per furto in un supermercato della città. Inoltre, un incidente stradale ha coinvolto tre veicoli sulla strada statale, con un ferito trasportato in ospedale. Un edificio storico nel centro è stato sottoposto a lavori di restauro, iniziati questa mattina.

Le notizie di oggi, 26 maggio, a Latina e in provincia. Ecco un riepilogo di giornata attraverso i fatti principali che sono avvenuti nel territorio pontino in questo martedì.- Dopo quasi 14 anni al via i lavori per la frana sul Monte Cucca, a Terracina. Gli interventi sono iniziati nella mattina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Le notizie del giorno | 07 maggio 2026 - Mattino

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