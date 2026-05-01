Le notizie più importanti di oggi 1 maggio 2026 a Latina e provincia

Il 1 maggio 2026, giornata dedicata al lavoro, in provincia di Latina i sindacati hanno segnalato una situazione complessa. Nonostante la festa, ci sono segnali di difficoltà nel settore lavorativo e nelle condizioni occupazionali, secondo quanto riferiscono le organizzazioni sindacali. La giornata si svolge senza particolari eventi pubblici o manifestazioni ufficiali nella zona.

Oggi è il 1 maggio, si celebra il lavoro, ma in provincia di Latina non è tutto rose e fiori. Lo dicono i sindacati che tracciano un quadro preciso del momento. E mentre sta per ripartire la stagione balneare, permangono i problemi dei contratti pirata per gli operatori stagionali. Forte boato.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

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