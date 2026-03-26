Le notizie più importanti di oggi 26 marzo 2026 a Latina e in provincia

Il 26 marzo 2026 a Latina e nella provincia si sono verificati diversi eventi rilevanti. Sono stati registrati interventi delle forze dell'ordine, incidenti lungo le strade e alcune operazioni di polizia. Sono stati comunicati anche aggiornamenti su alcune denunce e sui controlli effettuati nelle varie località. Questi fatti hanno coinvolto diverse aree del territorio e sono stati resi noti attraverso fonti ufficiali.

Ecco un breve riepilogo di questo giovedì attraverso i principali fatti accaduti sul territorio pontino e nelle zone limitrofe Le notizie di oggi a Latina e nel resto della provincia. Ecco un breve riepilogo di questo giovedì 26 marzo, attraverso il racconto dei fatti principali avvenuti sul territorio pontino e nelle zone limitrofe. - Incidente sulla linea ferroviaria Roma- Napoli: un giovane è stato investito da un treno. La circolazione è stata temporaneamente sospesa all'altezza di Pomezia. Sul posto gli accertamenti delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria. Il 23enne è rimasto gravemente ferito. - Il cane dei carabinieri fiuta la droga nell’armadio di casa: trovato mezzo chilo di hashish. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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