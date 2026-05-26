Un altro dirigente del Milan ha lasciato il club tra le lacrime. La commozione di Tare si è fatta vedere durante l’addio, nonostante le difficoltà legate al mercato e gli errori commessi, così come il rendimento della squadra e il piazzamento finale. La scena ha suscitato emozioni tra i tifosi, che hanno assistito a un addio caratterizzato da lacrime e commozione.

Le immagini di Igli Tare che varca la soglia di Casa Milan per l'ultima volta, visibilmente commosso, stringendo tra le mani una maglia rossonera incorniciata, lasciano il segno. È una scena che colpisce, scuote e fa riflettere. Al di là dei verdetti del campo e delle sentenze insindacabili del calciomercato, c'è un aspetto umano che la Curva e i tifosi hanno voluto subito intercettare, tributandogli vicinanza e riconoscenza con uno striscione esplicito. A Tare, in questo anno di intense e logoranti dinamiche interne, l'ambiente milanista ha riconosciuto l'unica moneta che non si può svalutare: la passione e l'attaccamento viscerale alla causa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Le lacrime di Tare ci hanno colpito: dal Milan il solito addio freddo e ingrato

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