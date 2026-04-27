Il Fuorisalone 2026 si è svolto in sette giorni, coinvolgendo sedici distretti e proponendo oltre 1.600 eventi. Durante la settimana, sono state installate numerose opere e allestimenti che hanno attirato l’attenzione dei visitatori. La manifestazione conferma il suo ruolo come appuntamento centrale per il mondo del design, trasformando la città in un grande spazio dedicato alle creazioni e alle innovazioni del settore.

Sette giorni, sedici distretti, oltre milleseicento eventi. Il Fuorisalone 2026 ha riconfermato e rilanciato una verità che chi frequenta da anni la Milano Design Week conosce bene: la città non ospita semplicemente il design, la citta diventa il design, in tutte le sue declinazioni. Abbiamo attraversato i distretti, senza avere la speranza di vedere tutto, e selezionato sette tappe che, per ragioni diverse, ci hanno colpito più di altre. IPA Louis Vuitton Objets Nomades. Palazzo Serbelloni, Milano Design Week 2026. Louis Vuitton Objets Nomades – Palazzo Serbelloni, Brera. Louis Vuitton è tornato al Fuorisalone con la consueta eleganza e con una direzione curatoriale particolarmente riuscita.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il meglio del Fuorisalone 2026, le installazioni che ci hanno colpito

Notizie correlate

Guida al Fuorisalone 2026: cosa vedere tra le installazioni in Statale e (anche) case privateLe luci si accendono una dopo l’altra, dietro portoni che per il resto dell’anno restano chiusi.

FuoriSalone 2026, il significato delle installazioni da vedere alla Statale di MilanoDa Wild Kong a Kaleidos, ecco il significato delle installazioni che affolleranno la Statale fino al 30 aprile in occasione della Milano Design Week...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Al Fuorisalone 2026 ci sono 10 grandi installazioni imperdibili che stanno trasformando Milano; Dall’omaggio di Alessi a Sottsass alla nuova collezione Home di Prada, passando per oggetti nomadi di Louis Vuitton: tutti gli eventi del Fuorisalone 2026; Cosa vedere al Fuorisalone martedì 21 aprile 2026; Brera al Fuorisalone: cosa vedere e come orientarsi tra le bellissime installazioni di moda, artigianato e design.

Il meglio del Fuorisalone 2026, le installazioni che ci hanno colpitoIl Fuorisalone 2026 in sette tappe: da Louis Vuitton a Mario Cucinella, dall’organo che ha ripreso a suonare alla Casta Diva post-umana di MCM. dilei.it

Fuorisalone 2026: tutti i numeri di un'edizione da record sponsorp.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 24.0px Helvetica; min-height: 29.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 24.0px Helvetica} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; ... engage.it

La 64ª edizione della fiera milanese rafforza il peso degli operatori esteri (+68%) e consolida il suo ruolo strategico con 1.900 brand. Cresce anche il Fuorisalone, con oltre 500 mila visitatori e più di 1.300 eventi diffusi in città, per un impatto economico che ha - facebook.com facebook

Eventi @fuorisalone 2026 migliori a Milano da non perdere | Living x.com