Numerosi cittadini, autorità e rappresentanti della politica e dell’economia hanno partecipato ieri all’inaugurazione della mostra ’Occhi sulla storia: 1885-2025’ ai Chiostri Francescani, in occasione dei 140 anni del quotidiano locale. Le istituzioni hanno dichiarato di voler mantenere un presidio vicino ai cittadini per comprendere meglio i fatti e le esigenze della comunità. La mostra presenta documenti e fotografie che ripercorrono la storia del giornale e della città.

Cittadini, autorità, esponenti della politica e della vita economica della città. In tanti, ieri, hanno partecipato all’inaugurazione della mostra ’Occhi sulla storia: 1885-2025’ ai Chiostri Francescani, che celebra i 140 anni del Resto del Carlino. Tra i presenti c’era Davide Servadei, presidente regionale di Confartigianato: "Quando parliamo di rappresentanza locale nei nostri incontri con il mondo artigiano, parliamo sempre di Confartigianato, Carlino e Carabinieri: tre presidi che sono profondamente legati al territorio. Per questo, bisogna essere interconnessi tra noi e radicati nel territorio. Il Carlino, con una storia così lunga, è un presidio importantissimo per il territorio e noi siamo felici di farne parte, comparendo in qua e in là sul giornale con le nostre iniziative o i nostri artigiani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le istituzioni in coro: "Presidio vicino ai cittadini per comprendere i fatti"

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