Ieri si è svolta l'inaugurazione della farmacia provvisoria di Zambra, situata in via Cammeo. I locali sono stati aperti al pubblico in attesa dei lavori per la costruzione della struttura definitiva. La farmacia temporanea funzionerà fino al completamento dei lavori e rappresenta un punto di riferimento per i residenti della zona.

È stata inaugurata ieri la farmacia provvisoria di Zambra. Da ieri, i locali di via Cammeo saranno aperti al pubblico in attesa dell’avvio dei lavori per la realizzazione della struttura definitiva. "Con l’apertura della farmacia provvisoria – spiega il sindaco Michelangelo Betti –, inizia l’avvio di un servizio essenziale per Zambra e le aree d’intorno. Questo è il quinto punto vendita per le Farmacie Comunali, e Sogefarm ha rispettato i tempi per far partire i servizi entro aprile". A breve inizieranno anche i lavori per la realizzazione, ex novo, della sede definitiva, che dovrebbe diventare operativa nel prossimo inverno. "Crediamo in una farmacia – sottolinea Marco Ruocco, amministratore unico di Sogefarm – sempre più vicina ai cittadini, non solo come luogo di distribuzione del farmaco, ma come presidio di salute". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il taglio del nastro per la nuova farmacia : "Un presidio di salute vicino ai cittadini"

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