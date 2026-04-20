VIDEO | Presidio del territorio e risposte ai cittadini Le priorità di Menguzzo al comando della Polizia Locale

Oggi si è svolto il primo giorno di lavoro di Amelio Menguzzo come nuovo comandante della Polizia Locale nel Comune di Arezzo. Dopo aver vinto il concorso, Menguzzo è stato ufficialmente insediato presso la caserma e ha indossato la nuova uniforme. La sua nomina si inserisce nel quadro delle iniziative del presidio del territorio e delle risposte ai cittadini in materia di sicurezza.

Nuova uniforme, ma sempre nel settore della sicurezza. Dopo aver vinto il concorso Amelio Menguzzo ha avuto oggi il suo primo giorno nel nuovo posto di lavoro, la caserma della polizia locale del Comune di Arezzo. 40 anni, aretino, ha preso le redini del corpo dopo il pensionamento di Aldo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Scandicci, al via il terzo turno della polizia locale. "Così maggiore presidio notturno al territorio"A Scandicci, la giunta guidata dalla sindaca Claudia Sereni, ha approvato una delibera che istituisce il terzo turno della polizia locale. Polizia Locale, Ubaldi: “Rafforzare l’organico, i servizi e il presidio del territorio”Il tema della sicurezza, anche alla luce degli episodi degli ultimi giorni, è sempre più centrale per Parma. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cacciatori trentini in assemblea. Failoni: Presidio del territorio e gestione responsabile della fauna; Failoni, cacciatori sono presidio del territorio; Trento, cacciatori in assemblea: Presidio del territorio e gestione della fauna; Nuova control room per i vigili ad Alessandria: Più sicurezza in città. Lapam in assemblea: Presidio del territorioUna delegazione di circa 50 persone, tra imprenditori associati e collaboratori di Lapam ha preso parte a Roma all’annuale assemblea nazionale di Confartigianato. Ad aprire i lavori i messaggi del ... ilrestodelcarlino.it Ricorrenza di Santa Barbara, la presidente Proietti: Al fianco dei vigili del fuoco, presidio essenziale per la sicurezza del territorioell’abbazia di San Pietro a Perugia, uno dei luoghi più antichi e simbolici della città, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha partecipato questa mattina alla messa in onore di Santa ... ilmessaggero.it Dipendenze giovanili e servizi assenti: l’allarme del Presidio di Libera a Cerveteri e Ladispoli facebook Il Presidente Mattarella ha inviato al Presidente della Repubblica Francese Macron il seguente messaggio: x.com