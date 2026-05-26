Le insegnanti a chiamata con esperienza devono restare a scuola presentata oggi mozione in Assemblea Capitolina

Una mozione è stata presentata in Assemblea Capitolina per chiedere che le insegnanti a chiamata con esperienza continuino a lavorare nelle scuole a partire da settembre. La proposta mira a modificare le modalità di impiego delle Mad, con l’obiettivo di tutelare queste figure professionali. La consigliera ha sottolineato la necessità di riconsiderare il ruolo delle insegnanti in modo da garantire la continuità del personale nelle istituzioni scolastiche.

Una mozione per chiedere di ripensare il ruolo delle Mad dal prossimo settembre, la consigliera Linda Meleo: "Chiediamo la tutela per le insegnanti a chiamata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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