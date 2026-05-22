Caos e disagi nelle scuole di Roma protestano le insegnanti a chiamata | Bimbi a casa e uscite anticipate

Nelle scuole di Roma si registrano numerosi disagi a causa di una protesta delle insegnanti a chiamata, che hanno deciso di scioperare. Le classi sono state smistate, le uscite anticipate e molte giornate di lezione sono state cancellate. La mobilitazione è stata annunciata come una risposta alle condizioni di lavoro, con alcune insegnanti che hanno evidenziato come senza il loro contributo il sistema scolastico possa andare in crisi. La situazione ha generato confusione tra studenti e famiglie.

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