Caos e disagi nelle scuole di Roma protestano le insegnanti a chiamata | Bimbi a casa e uscite anticipate
Nelle scuole di Roma si registrano numerosi disagi a causa di una protesta delle insegnanti a chiamata, che hanno deciso di scioperare. Le classi sono state smistate, le uscite anticipate e molte giornate di lezione sono state cancellate. La mobilitazione è stata annunciata come una risposta alle condizioni di lavoro, con alcune insegnanti che hanno evidenziato come senza il loro contributo il sistema scolastico possa andare in crisi. La situazione ha generato confusione tra studenti e famiglie.
Classi smistate, uscite anticipate, giornate dio scuola saltate. Questa la situazione nelle scuole di Roma dopo che le insegnati a chiamata hanno proclamato la loro mobilitazione: "È la prova che senza di noi il sistema collassa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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