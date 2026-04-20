Scuola oggi lo sciopero di insegnanti e ATA | Contro il taglio delle ferie estive e le spese militari

Oggi gli insegnanti e il personale ATA hanno aderito a uno sciopero indetto da Unicobas e Saese. La protesta riguarda principalmente la proposta di ridurre le ferie estive e il finanziamento previsto per le spese militari, con un focus sulla priorità di investire nella scuola e nei servizi sociali. La mobilitazione si è svolta in diverse scuole e istituzioni del settore.