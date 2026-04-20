Scuola oggi lo sciopero di insegnanti e ATA | Contro il taglio delle ferie estive e le spese militari
Oggi gli insegnanti e il personale ATA hanno aderito a uno sciopero indetto da Unicobas e Saese. La protesta riguarda principalmente la proposta di ridurre le ferie estive e il finanziamento previsto per le spese militari, con un focus sulla priorità di investire nella scuola e nei servizi sociali. La mobilitazione si è svolta in diverse scuole e istituzioni del settore.
Lo sciopero è stato indetto da da Unicobas e Saese: nel mirino la discussa ipotesi di accorciare la pausa estiva e gli investimenti in armamenti anziché nella scuola e nel sociale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temi più discussi: Oggi c’è sciopero della scuola, lezioni a rischio anche a Roma; Scuola, domani lo sciopero per contratto, pensioni e salari. Altre quattro mobilitazioni a maggio; Scioperi scuola ad aprile e maggio 2026: tutte le date; Sciopero scuola 20 aprile, una protesta a tutto campo di Unicobas e Saese con Ministro e Governo.
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