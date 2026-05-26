Le immagini raccolte per fini personali non violano la privacy il Garante chiarisce | genitori possono fotografare recite e saggi Ma attenzione ai social

Il Garante ha chiarito che fotografare o filmare recite e saggi scolastici per uso personale non viola la privacy. Questa autorizzazione riguarda i genitori che scattano immagini durante eventi scolastici e non si applica a pubblicazioni sui social media. Sono comunque vietate pubblicazioni che possano ledere la dignità degli studenti o diffondere immagini senza consenso. La normativa specifica che le immagini raccolte per uso privato sono esentate da restrizioni, ma bisogna fare attenzione a non condividere contenuti che possano violare i diritti degli interessati.

La fine dell’anno scolastico porta con sé un rituale consolidato: recite, saggi, gite. E in ogni aula o palcoscenico, decine di genitori immortalano il momento con smartphone e fotocamere. Quegli scatti finiscono quasi sempre sui gruppi WhatsApp di classe o, più spesso, sui profili social. Ma è legale? Si viola la privacy dei bambini? Il Garante per la protezione dei dati personali ha risposto con una FAQ chiara. Nessuna violazione, a una condizione. “Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale”, si legge nel documento. Significa che un genitore può tranquillamente filmare la recita del figlio e condividere il video con i nonni o con gli zii. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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