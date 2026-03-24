Accesso civico e dati personali quali limiti | dalla privacy ai segreti professionali Due pareri del Garante

Due pareri resi dal Garante per la protezione dei dati personali a febbraio 2026 (su richiesta del Difensore civico della Regione Piemonte e del Responsabile anticorruzione dell’ Agenzia delle dogane e dei monopoli ) tornano a delimitare il perimetro dell’accesso civico generalizzato, chiarendo quando la trasparenza amministrativa deve arretrare di fronte alla tutela dei dati personali e ad altri interessi giuridicamente rilevanti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Tutto quello che riguarda Accesso civico

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