le guerre personali di trump

Il 26 maggio 2026, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: Donald Trump ha partecipato a un evento pubblico, ma il suo intervento è stato caratterizzato da numerosi errori e imprecisioni. Durante il discorso, ha sbagliato date e dati, lasciando il pubblico sorpreso. Alcuni presenti hanno osservato che il suo tono appariva meno sicuro del solito, mentre altri hanno segnalato un evidente nervosismo. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Firenze, 26 maggio 2026 – E se Donald Trump avesse perso il tocco? Per carità, mantiene sempre il controllo sul partito repubblicano e sul movimento Maga, come dimostra la doppia sconfitta dei parlamentari repubblicani anti Trump Bill Cassidy e Thomas Massie, che la settimana scorsa hanno perso le primarie dopo essersi messi contro il presidente americano. Eppure i sondaggi sono sempre più disastrosi, la guerra in Iran si ferma e non si ferma, gli youtuber e i podcaster eccellenti lo hanno mollato. Secondo i dati di OPIS (Oil Price Information Service), gli americani hanno speso 45 miliardi di dollari in più in benzina e gasolio durante la guerra con l’Iran rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il feed del profilo Truth di Trump contiene di tutto: annunci sulle varie guerre, dichiarazioni, AI slop, insulti agli avversari e meme di ogni tipo. Il suo profilo guida la comunicazione, anche istituzionale, della Casa Bianca. Tutto passa da quel profilo che definisce x.com

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