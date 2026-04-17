ll disegno dietro le guerre di trump

Uno degli aggettivi che è stato usato maggiormente per definire il presidente americano Donald Trump è " imprevedibile ". Nel suo primo mandato, e ancora di più nel secondo, ha ripetutamente attaccato gli alleati della Nato, mettendo in discussione una rete su cui si basa la concezione di ciò che è l'Occidente da decenni. In più, è stato accusato di non essere realmente il paladino dell'" America First ", lo slogan con cui è stato rieletto e che prometteva la fine delle "guerra inutili" in cui gli Usa si sono impelagati molte volte, e soprattutto in Medio Oriente. A una prima occhiata, la fulminea operazione in Venezuela e la guerra contro...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Attacco all'Iran: il discorso di Trump

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