Elly Schlein | Gli italiani non vogliono pagare per le guerre di Trump

Elly Schlein ha dichiarato che gli italiani non intendono sopportare i costi delle politiche militari associate all’amministrazione Trump. La politica italiana si sta esprimendo pubblicamente su questa posizione, evidenziando un sentimento diffuso tra la popolazione riguardo alle spese militari e alle decisioni internazionali. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali risposte ufficiali o reazioni.

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