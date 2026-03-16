Elly Schlein | Gli italiani non vogliono pagare per le guerre di Trump

Da webmagazine24.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elly Schlein ha dichiarato che gli italiani non intendono sopportare i costi delle politiche militari associate all’amministrazione Trump. La politica italiana si sta esprimendo pubblicamente su questa posizione, evidenziando un sentimento diffuso tra la popolazione riguardo alle spese militari e alle decisioni internazionali. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali risposte ufficiali o reazioni.

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