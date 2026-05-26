La possessione è una delle paure più antiche del cinema horror. Non solo perché permette di creare immagini scioccanti e trasformazioni inquietanti, ma perché tocca qualcosa di molto più profondo: la perdita totale del controllo sul proprio corpo, sulla propria mente e sulla propria identità. Negli anni il genere ha raccontato donne possedute in modi molto diversi. Alcune vengono invase da entità demoniache, altre sembrano consumate da forze psicologiche o soprannaturali che finiscono per deformarne comportamento, desideri e percezione della realtà. Ed è proprio questa trasformazione a rendere molte di queste protagoniste così memorabili. Da cult assoluti a horror recenti, questi sono alcuni dei f ilm che hanno raccontato meglio la possessione femminile. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Le donne possedute più disturbanti del cinema horror

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Possession. Appartamento del diavolo . Film horror in italiano .

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