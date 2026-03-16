Amy Madigan da Oscar | Il record storico che cambia le regole del cinema horror

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Amy Madigan ha ricevuto un premio che rappresenta un record storico nel cinema horror. La sua vittoria ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, segnando un momento unico per il genere e per la sua carriera. La premiazione si è svolta senza altri eventi o annunci rilevanti, concentrando l’attenzione sulla sua performance e sul riconoscimento ottenuto.

La notte degli Oscar 2026 ha segnato un momento storico per il cinema horror e per la carriera di una straordinaria interprete: Amy Madigan. Con la sua vittoria come Miglior Attrice Non Protagonista per il ruolo di Zia Gladys in Weapons, l’attrice non ha solo ottenuto la sua prima statuetta, ma ha ufficialmente polverizzato un record che resisteva da ben quattro decenni. Un Record da Guinness: 40 Anni dalla Prima Nomination. La vittoria di Amy Madigan è significativa non solo per la qualità della sua performance, ma per la tempistica. Sono passati esattamente 40 anni dalla sua prima nomination all’Oscar (ricevuta nel 1986 per Twice in a Lifetime ). 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Amy Madigan da Oscar: Il record storico che cambia le regole del cinema horror Articoli correlati Weapons: Amy Madigan, dopo la nomination agli Oscar, torna a parlare del possibile prequelL'interprete di zia Gladys ha nuovamente alimentato le speranze dei fan che sperano di vedere un film sulle origini del suo personaggio. Amy Madigan vince l’Oscar, scoppia a ridere e confida: “Discorso pensato mentre mi depilavo le gambe”Amy Madigan ha vinto l'Oscar 2026 come miglior attrice non protagonista per il film Weapons. Una raccolta di contenuti su Amy Madigan da Temi più discussi: Oscar 2026, Amy Madigan vince per Weapons: Pensavo al discorso sotto la doccia; Perché speriamo (desideriamo, vogliamo, esigiamo!) che Amy Madigan vinca l’Oscar per la sua Zia Gladys in Weapons; Il commovente discorso di Amy Madigan agli Oscar del 2026 (40 anni dopo la prima candidatura); L'Oscar come miglior attrice non protagonista va a Amy Madigan per Weapons. Oscar 2026, Amy Madigan vince per Weapons: Pensavo al discorso sotto la docciaIn Weapons Madigan interpreta Aunt Gladys, un personaggio enigmatico e inquietante che contribuisce a rendere ancora più disturbante il mondo creato dal regista Zach Cregger. La sua performance è ... tg24.sky.it Amy Madigan vince l’Oscar, scoppia a ridere e confida: Discorso pensato mentre mi depilavo le gambeAmy Madigan ha vinto l’Oscar 2026 come miglior attrice non protagonista per il film Weapons. L’interprete dell’inquietante zia Gladys, con il suo discorso, è riuscita a divertire e a commuovere. fanpage.it Hollywood ha scelto: sei statuette per "Una Battaglia Dopo l'Altra" di Paul Thomas Anderson. Chalamet a bocca asciutta, il miglior attore è Michael B. Jordan di "Sinners". Le attrici: Jessie Buckley per “Hamnet” e Amy Madigan per “Weapons” #Oscar2026 - facebook.com facebook Jessie Buckley, Amy Madigan e Michael B. Jordan in posa con i rispettivi Oscar. x.com