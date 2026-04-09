Nelle sale cinematografiche della provincia bergamasca, è arrivato il sequel di un film horror che ha già riscosso successo. L'uscita ufficiale di

Il cinema bergamasco si prepara a un fine settimana di forte affluenza con l’uscita ufficiale di Finché morte non ci separi 2, il sequel diretto della pellicola che ha protagonista Samara Weaving. La nuova produzione, firmata dai registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, approda nelle sale giovedì 9 aprile, offrendo una trama incentrata sulle bizzarre consuetudini familiari che colpiscono una novella sposa coinvolta nel mondo del marito. L’offerta cinematografica tra grandi titoli e produzioni internazionali. Oltre alla novità principale del giovedì, i palinsesti delle sale lombarde ospitano una varietà di generi che spaziano dalla fantascienza al dramma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema in provincia: il sequel horror scuote le sale bergamasche

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