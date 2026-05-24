America’s Cup Luna Rossa domina a Cagliari | Napoli già nel mirino

Luna Rossa “Senior” ha vinto il match race finale contro New Zealand “Senior” durante le prime regate preliminari della “Road to Naples 2027” a Cagliari. La barca, guidata da Peter Burling e Ruggero Tita, ha prevalso sugli avversari. La vittoria conferma la supremazia del team in questa fase di preparazione. Napoli si trova già nel mirino per le prossime competizioni.

Luna Rossa “Senior”, con Peter Burling e Ruggero Tita al timone, ha battuto New Zealand “Senior” nel match race finale delle prime regate preliminari della “Road to Naples 2027”. Nel Golfo degli Angeli di Cagliari, la barca italiana ha mandato un bel segnale, chiudendo in testa la classifica generale, dopo gli otto round svolti in Sardegna, e dominando poi i rivali della Nuova Zelanda nell’atto conclusivo. In acqua, in questo primo test in vista della 38esima Louis Vuitton America’s Cup, prevista a Napoli l’anno prossimo, gli Ac40 con quattro velisti a bordo (a Napoli nel 2027 gareggeranno invece cinque velisti e su imbarcazioni Ac75). Bella l’affermazione di Luna Rossa, in una cornice di pubblico festante. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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