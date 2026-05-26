Nel centrodestra, Forza Italia ha presentato un proprio candidato alle ultime elezioni, mentre la Lega ha perso consensi a causa di divergenze interne e di un calo di supporto tra gli elettori. La presenza di più candidati ha contribuito a frammentare il voto, riducendo le possibilità di un risultato unito nel blocco di centrodestra. La situazione ha evidenziato tensioni tra i partiti e una mancanza di coordinamento nelle scelte politiche recenti.

Domenica e lunedì ci sono state le elezioni amministrative in più di 740 comuni in tutta Italia, tra cui Vigevano, in provincia di Pavia, che con i suoi 63mila abitanti è stato il comune più popoloso al voto in Lombardia. Nessuno dei candidati ha superato il 50 per cento dei voti, quindi i due più votati andranno al ballottaggio. Sono la candidata del centrosinistra Rossella Buratti, che ha ottenuto il 34 per cento, e Paolo Previde Massara, che ha preso il 24 per cento con il sostegno di Forza Italia. Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati hanno sostenuto un candidato diverso rispetto a Forza Italia. Era l’assessore uscente Riccardo Ghia, che ha preso il 21 per cento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le divisioni nel centrodestra viste da Vigevano

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