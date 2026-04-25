Le divisioni del centrodestra Luigi Gentile | Candidatura padronale io uomo libero

Luigi Gentile ha annunciato la sua intenzione di correre come candidato indipendente alle prossime elezioni comunali di Agrigento, rompendo con le alleanze del centrodestra. La decisione arriva dopo una lunga fase di discussione all’interno del fronte politico, e Gentile ha sottolineato di voler agire come uomo libero, senza vincoli di partito. La sua candidatura rappresenta una scelta personale che si distingue dalle altre proposte in campo.

Luigi Gentile rompe con il centrodestra e rilancia la propria candidatura autonoma alla guida di Agrigento. Una scelta che nasce da una critica netta al metodo con cui è stato individuato il candidato unitario, definito “padronale” e lontano dal confronto sul territorio.“Non ha funzionato il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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