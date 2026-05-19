Fdi blinda il candidato sindaco Alonge | Donzelli ad Agrigento per sfidare le divisioni del Centrodestra

A Agrigento, durante la campagna per il referendum sulla giustizia, si è assistito a un ulteriore momento di tensione all’interno del centrodestra, che ancora non riesce a presentarsi unito. In quella occasione, all’inizio di marzo, si discuteva già delle divisioni tra le forze politiche, con particolare attenzione alla candidatura di un rappresentante di Fratelli d’Italia, che ha deciso di blindare il proprio candidato sindaco. Nel frattempo, un esponente di spicco del partito è stato presente in città per confrontarsi con le sfide del territorio.

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