Le cattedre dei docenti in pensione dal 1° settembre 2026 verranno assegnate alle immissioni in ruolo da elenco regionale?

Durante un intervento del 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, è stato discusso se le cattedre dei docenti in pensione dal 1° settembre 2026 saranno assegnate tramite le immissioni in ruolo dall'elenco regionale. La discussione si è concentrata su possibili modifiche normative in ambito scolastico, con la partecipazione di un’esperta di normativa scolastica.

Nel question time del 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione legata agli sviluppi normativi in ambito scolastico. L’attenzione si è concentrata sull’emanazione dei decreti attuativi relativi agli elenchi regionali per il ruolo e al TFA sostegno. Le cattedre liberate dai pensionamenti devono prima essere inserite nell’organico di diritto del prossimo anno scolastico. Non sempre accade, perché alcuni pensionamenti sono tardivi o perché può esserci una contrazione dell’organico. Se il posto è in organico di diritto, prima può essere occupato dalla mobilità (esiti il 29 maggio). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I posti disponibili per l’organico docenti 2026/27 vengono suddivisi tra mobilità dei docenti di ruolo e immissioni in ruolo dei docenti precariIl 23 aprile 2026 si è svolto un question time su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Antonio Antonazzo della Gilda degli...

Mobilità e immissioni in ruolo docenti: posti suddivisi al 50% nella terza fase. Posto dispari nel 2026 va alle assunzioniIl 17 marzo 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV e condotto da Andrea Carlino con un rappresentante della UIL Scuola RUA, è...

Temi più discussi: Scuola, tagli alle cattedre di potenziamento per il nuovo anno: ci saranno 1.407 docenti in meno. Ecco le regioni più colpite; Organici docenti 2026/27: la Lombardia perde 183 cattedre di potenziamento, la Puglia 142. Tutti i dati per regione [TABELLA]; Conferma docenti di sostegno, procedura e scadenze. Il punto dell’esperto; Concorso docenti, c’è lo sprint finale: più di 6.500 assunzioni nella regione.

Scuola, tagli alle cattedre di potenziamento per il nuovo anno: ci saranno 1.407 docenti in meno. Ecco le regioni più colpite x.com

Organici docenti 2026/27: la Lombardia perde 183 cattedre di potenziamento, la Puglia 142. Tutti i dati per regione [TABELLA]Resta invariato il numero complessivo dei posti comuni nella scuola italiana, ma diminuiscono le cattedre destinate al potenziamento. È quanto emerge dalla Tabella A allegata al decreto sugli organici ... orizzontescuola.it

Organici docenti 2026/2027, decreto in arrivo: le anticipazioni e i dati regione per regioneOrganici docenti: è in arrivo il decreto interministeriale firmato dal Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo G ... tecnicadellascuola.it