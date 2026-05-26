Le cattedre dei docenti in pensione dal 1° settembre 2026 verranno assegnate alle immissioni in ruolo da elenco regionale?

Da orizzontescuola.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un intervento del 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, è stato discusso se le cattedre dei docenti in pensione dal 1° settembre 2026 saranno assegnate tramite le immissioni in ruolo dall'elenco regionale. La discussione si è concentrata su possibili modifiche normative in ambito scolastico, con la partecipazione di un’esperta di normativa scolastica.

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Nel question time del 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione legata agli sviluppi normativi in ambito scolastico. L’attenzione si è concentrata sull’emanazione dei decreti attuativi relativi agli elenchi regionali per il ruolo e al TFA sostegno. Le cattedre liberate dai pensionamenti devono prima essere inserite nell’organico di diritto del prossimo anno scolastico. Non sempre accade, perché alcuni pensionamenti sono tardivi o perché può esserci una contrazione dell’organico. Se il posto è in organico di diritto, prima può essere occupato dalla mobilità (esiti il 29 maggio). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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