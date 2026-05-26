Le case di lusso Tesoro milanese da 8,74 miliardi

Anche nel 2025 Milano si conferma il principale mercato del lusso in Italia, con un valore degli immobili pari a circa 8,74 miliardi di euro, corrispondente al 12,2% dell’intera offerta disponibile a livello nazionale. È quanto evidenzia la quinta edizione dell’ Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da Immobiliare.it Insights, proptech company guidata da Luke Brucato (nella foto), specializzata in analisi di mercato e data intelligence e parte del gruppo Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia. Tutti i principali indicatori dell’offerta immobiliare di pregio a Milano hanno conosciuto una crescita rispetto all’inizio del 2020. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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