Le aziende ora pagano i dirigenti con il Dna | la nuova frontiera dei benefit

Le aziende stanno adottando il pagamento dei dirigenti basato sul DNA come nuovo benefit. Questa pratica rappresenta una delle principali trasformazioni nel sistema di retribuzione e incentivi aziendali, segnando un cambiamento rilevante rispetto alle modalità tradizionali. La tendenza si inserisce in un periodo di profondi mutamenti nel modo di remunerare i dirigenti, con un focus crescente su soluzioni innovative e personalizzate.

Il concetto di retribuzione e di incentivo all'interno del mondo del lavoro sta subendo la più grande rivoluzione strutturale dal secondo dopoguerra a oggi. I tradizionali strumenti legati ai buoni pasto, alle autovetture di rappresentanza o ai semplici rimborsi per le attività sportive non sono più considerati sufficienti per attrarre e trattenere le figure dirigenziali di alto livello. Nel contesto economico attuale, caratterizzato da ritmi di lavoro eccezionalmente intensi, competitività globale e da un invecchiamento generale della popolazione attiva, il nuovo e definitivo status symbol è diventato la salute. Le grandi aziende e le... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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