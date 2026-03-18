Salari le società benefit pagano di più

Secondo la Ricerca nazionale sulle società benefit del 2026, queste aziende pagano in media tremila euro all’anno in più rispetto alle società non benefit. La differenza si evidenzia analizzando i salari medi dei lavoratori, con le benefit che offrono compensi superiori. Lo studio fotografa la situazione attuale del mercato del lavoro nel settore, senza approfondimenti sulle cause di questa disparità.

Il numero di società benefit in Italia cresce. Nell’ultimo anno, al primo posto c’è la Lombardia, si è registrato un incremento del 20% rispetto all’anno precedente e, per le grandi imprese, un’incidenza del 2,2% sul totale. A delineare questo scenario, che riguarda 5.540 aziende che hanno scelto questa strada, è la Ricerca nazionale sulle sulle società benefit 2026, realizzata da Nativa, il Research Department di Intesa Sanpaolo, InfoCamere, l’Università di Padova, la Camera di commercio di Brindisi-Taranto e Assobenefit. «L’analisi delle performance nel periodo 2022-2024 evidenzia una dinamica migliore delle società benefit rispetto alle imprese tradizionali (confrontabili per dimensione e macrosettore) - si legge nel rapporto -, nonché un impatto economico e sociale più rilevante». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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