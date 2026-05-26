Le associazioni di categoria si congratulano coi sindaci | Pronti a collaborare

Le associazioni di categoria hanno espresso congratulazioni ai nuovi sindaci e agli eletti di maggioranza e opposizione dopo le recenti elezioni. Il direttore di Confesercenti Venezia Rovigo e il suo vice hanno dichiarato di essere pronti a collaborare con le amministrazioni locali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o iniziative future.

Le associazioni del commercio commentano le elezioni: «Ci congratuliamo con il nuovo sindaco e con tutti gli eletti di maggioranza e opposizione - scrivono Alvise Canniello, direttore Confesercenti metropolitana Venezia Rovigo, e il vice Angelo Zamprotta -. I temi affrontati i campagna elettorale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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